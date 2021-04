Yahaira Plasencia pide perdón tras participar de fiesta pese a crisis sanitaria

A través de sus redes sociales la cantante Yahaira Plasencia pidió perdón a la población y las autoridades tras participar de una fiesta el último fin de semana pese a la crisis sanitaria por la COVID-19 que afronta el país, en una casa de Cieneguilla y donde agentes policiales intervinieron dicho evento.

“Quiero extender mis disculpas, principalmente a la Policía Nacional, pues no tendrían que exponerse en este tipo de situaciones absurdas y totalmente evitables. Pido perdón, una vez más, a Dios, porque soy consciente de no estar aprovechando las oportunidades que día a día me regala”, dijo la artista.

Por su parte, Romy Chang, abogada penalista, señaló que la intérprete de “Y le dije no” habría incurrido en un delito que podría ser sancionado con una pena máxima de tres años de cárcel y hasta 180 días de multa por haber violado las normas sanitarias para frenar la propagación de la enfermedad.