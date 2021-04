Mario Casaretto pidió no tener vergüenza y pedir ayuda si tenemos síntomas de COVID-19

El jefe departamental de Lima Centro del Cuerpo General de Bomberos Voluntario del Perú (CGBVP), Mario Casaretto, pidió a las personas y sus compañeros no tener vergüenza y pedir ayuda prontamente si presentan síntomas vinculados a la COVID-19.

“A todos mis compañeros bomberos les digo lo mismo: cuidémonos y no se asusten si tienen síntomas porque yo también he sentido esa sensación de sentirme apestado y que la gente no se quiera acercar porque les digo que tengo un síntoma. Eso que ocultamos y mientras los días que lo vamos ocultando el virus te va comiendo el pulmón”, dijo.

Como se recuerda, Casaretto, hace algunos días recibió el alta médica en el Hospital Guillermo Almenara, tras superar a la COVID-19, luego de permanecer más de dos meses internado.