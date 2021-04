Keiko Fujimori a Evo Morales: "Usted no se meta en mi país, fuera del Perú"

Keiko Fujimori le envió un duro mensaje a Evo Morales. Y es que nuevamente el expresidente boliviano expresó su respaldo a Pedro Castillo haciendo mención que el candidato de Perú Libre presenta un programa similar al que él desarrolló en el país altiplánico.

“No solamente ha sido hoy. Hemos visto que el día de la elecciones (Evo Morales) dijo que se sentía ganador, que había perdido en Ecuador y ganado en el Perú. Yo le quiero decir bien claramente al señor Evo Morales, usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú, fuera del Perú Evo Morales”, dijo desde la comunidad de Cantagallo, en el Rímac.

La candidata presidencial por Fuerza Popular recorrió junto a artesanos y dirigentes de la comunidad de Cantagallo el campo ferial Las Malvinas y les ofreció de llegar a Palacio de Gobierno, el fortalecimiento del Cofopri para la entrega de títulos de propiedad.

SIN PODER VIJAR POR EL PERÚ

Sobre el impedimento del Poder Judicial que le impide viajar al interior del país, dijo que espera con paciencia la respuesta a su pedido en los próximos días. Indicó que, si este órgano jurisdiccional acepta su solicitud, la campaña electoral recién estaría equilibrada en esta segunda vuelta.