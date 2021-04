Callao: joven denuncia que su expareja contrató a un sicario para matarla

Un ciudadano venezolano identificado como Álvaro José de Freitas Villarroel es acusado por su expareja Anthonella Huapaya de haber contactado un sicario para matarla, tras acabar la relación por sus celos y manipulación.

“Lo llamé para decirle que me deje tranquila y si todo el problema suscitaba porque necesitaba dinero no había problema, yo se lo devolvía. Le dije te devuelvo el dinero y me vas a dejar tranquila, vas a desaparecer y me dijo que no a pesar de el dinero que me estaba pidiendo. No iba a parar hasta que yo esté muerta”, reveló la víctima.

En ese sentido, el Ministerio de la Mujer le ha brindado su respaldo y la Policía Nacional se ha hecho presente en su domicilio para garantizar su seguridad. Sin embargo, espera que las autoridades actúen pronto para evitar alguna tragedia.