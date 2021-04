Independencia: mujer fue arrastrada 15 metros por ladrones que la asaltaron en mototaxi

El jirón Ramón Castilla, en el distrito de Independencia, fue escenario de un robo a una mujer, quien fue arrastrada al menos 15 metros por unos ladrones que se desplazaban a bordo de una mototaxi. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

“Me encuentro estable, pero sí, en la clínica me dijeron que ese hematoma pudo haber sido fatal y gracias a Dios no me golpeó en el cuello o alguna vértebra porque me hubiese quedado parapléjica”, narró la víctima.

La agraviada también hizo un llamado a las autoridades para que le brinden garantías para su vida, pues luego de tres días de ocurrido el robo encontró en la puerta de su vivienda su D.N.I doblado y tirado.