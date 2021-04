Artistas en contra de la decisión de Castillo con cerrar programas de entretenimiento

El pasada 21 de marzo, durante una entrevista en TV Perú, el candidato presidencial por Perú Libre aseguró que eliminará todo tipo de programas de farándula y agregó que le daría un ultimátum a los canales de televisión de no cumplir su medida.

Claramente un ofrecimiento que no ha sido bien recibido por algunos personajes del mundo del espectáculo y del entretenimiento nacional.

Adriana Quevedo, conductora del magazine D' Mañana por esta casa televisiva, rechazó lo dicho por el aspirante a la presidencia Pedro Castillo. "La educación no la hace la televisión, la educación la hace los maestros en las escuelas, los padres en casa, entonces no podemos achacar a la tv el tema de la educación a nuestros hijos, porque no es obligación educarlos", dijo.

Por otro lado, al artista Dorita Orbegoso, agregó que los candidatos presidencial deberían enfocarse en problemas más importantes antes que en los programas que se emiten en los canales de televisión.