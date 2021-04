Ruso acusado de frases racistas contra mujer que paseaba a su perro en parque de Miraflores

Un ciudadano ruso que se identificó ante las autoridades como Sergey Anisimov fue acusado de lanzar frases racistas y hasta un escupitajo contra una señora que responde al nombre de Basilia Chumpitaz, quien paseaba a su perro en el parque Amelio Placencia, en Miraflores.

“Yo estaba por aquí con mi mascota que es un pequeñito cuando de repente el ruso se apareció por allá, estaba discutiendo con unos muchachos por su perro cuando en ese se me acerca y me dice: ‘fuera, váyase de mi parque’, entonces yo pensé que era una broma, no lo tomé en serio, entonces como lo vi molesto me di cuenta que el hombre de verdad me estaba insultando. Me dijo que éramos unos cochinos, que los peruanos éramos unos cerdos, puercos”, narró la agraviada.

Por su parte, la esposa del extranjero, quien es una ciudadana peruana, señaló que se malinterpretó el accionar de su pareja, pues no habla español y lo que habría hecho es velar por la seguridad de sus hijas para que no dejen a los canes sueltos en el parque.