Adultos mayores fueron a parque zonal de SJL a vacunarse y no hubo atención

Decenas de adultos mayores, que llegaron al parque zonal de Huiracocha de San Juan de Lurigancho para ser inoculados con la segunda dosis, se dieron con la sorpresa que el centro de vacunación estaba vacío.

En estas cartillas de vacunación se puede comprobar que la fecha programada para su segunda dosis era el 12 de abril, sin embargo, al llegar solo vieron un letrero que decía no hay vacunas.

Los familiares, que venían acompañando a los adultos mayores, se mostraron incómodos y molestos pues les parece una falta de respeto que los hagan exponerse de esta manera.

La gran mayoría estuvo esperando desde las 6 de la mañana y se retiraron cuando una persona se acercó a colocar este papel diciendo que no había vacunación. No hubo presencia de las autoridades, ni el personal del ministerio de salud.

Al respecto, la Diris Lima Centro aseguró que esta jornada de vacunación no se pudo dar, debido a que este lugar fue utilizado como centro de votación. Además, afirmaron que la eficacia de la vacuna no se modifica y pidieron disculpas por no avisar en su debido momento.