Pilota peruana, Annia Cilloniz denuncia ataque por sujeto en Chorrillos

La piloto peruana, Annia Cilloniz, denunció esta noche a través de sus redes sociales la agresión de la que fue víctima por un sujeto que aún no ha sido identificado en el distrito de Chorrillos.

Según imágenes, se puede apreciar como el hombre golpea el auto, rompe los retrovisores e intenta abrir la puerta, presuntamente para seguir agrediendo a la joven.

Cilloniz comentó que estaba llegando a la estación Matellini. "Estaba en el carril derecho y esta persona estaba en el carril izquierdo, puse mi direccional, me trato de meter acelera para no darme pase cuando la punta ya estaba dentro, me meto un poco forzoso, pero entro y el pata como había acelerado para no darme el pase, me choca por atrás", dijo la víctima.

Asimismo, mediante el vídeo, la deportista solicitó ayuda para dar con el paradero del sujeto para que pueda realizar la denuncia correspondiente.