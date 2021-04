Santa Anita: familias se enfrentan por vivienda en litigio

Una verdadera pelea se desató entre dos familias en el distrito de Santa Anita. El motivo, una casa que está en litigio. La actual dueña de la vivienda, Margarita Pérez, señala que compró la propiedad hace más de 13 años a Delia Esther Vega e Irma Flores Vega, y hace 3 años le alquiló el primer piso a la hija de Esther, el mismo tiempo que dicha vivienda se encuentra en disputa pues quieren quitarle la posesión.

Este problema inició cuando Inés Cárdenas dejó de pagar y desde ahí, todos los días son una pesadilla para Pérez, quien no sabe qué hacer para recuperar lo que le corresponde, la que atribuye como su propiedad en la urbanización Huáscar, la misma que compró a 15 mil dólares. Actualmente, no cuenta con el título de propiedad, pero sí con una minuta que no elevó a escritura pública.

El equipo de Panamericana TV fue en busca de la versión de Cárdenas, pero no tuvieron éxito, pues indicaron que no se encontraba en la propiedad.

Asimismo, el abogado señaló que el caso ya se encuentran en la vía judicial.