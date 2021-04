Ciclista sufre accidente ante falta de señalización por obras en ciclovía de Av. Colonial

Un ciclista acabó con lesiones en el abdomen, cabeza y en la pierna tras la falta de señalización por obras en la ciclovía de la avenida Colonial. Según informaron vecinos que lo auxiliaron, el hecho ocurrió en horas de la noche.

“Absolutamente nada bloqueaba el pase. Si una persona venía con su bicicleta, su patín de lado Lima - Callao o Callao - Lima que no conocía la zona, no se iba a dar cuenta, entonces como él se accidentó aproximadamente entre 10 y 11 de la noche no había nadie (...). Los fierros estaban no solo expuestos sino expuestos en forma horizontal, vertical, podía pasarle a cualquiera”, dijo un residente de la zona.

Por su parte, el agraviado que responde al nombre de Jefry Valera (25), pidió a la Municipalidad de Lima que se responsabilice por lo ocurrido, pues debido a que perdió su trabajo por la pandemia no ha podido costear la atención médica correspondiente.