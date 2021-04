Niña queda desfigurada tras ataque de perro en SJL

Una menor de un añito de edad terminó desfigurada tras ser atacada por un perro, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

El hecho ocurrió cuando caminaba junto a sus padres por una calle. Sobre su estado de salud, la madre de la pequeña afirmó que está mal. “Ahorita ella me está vomitando. Incluso la doctora me dijo que si la bebe en caso vomitara se le haga una tomografía. No concilia bien el sueño”, contó.

Asimismo, los progenitores de la menor señalaron que el perro le pertenece a una señora que responde al nombre de Mery Aliaga Gavilán y que hasta la fecha no se ha responsabilizado de los gastos médicos.