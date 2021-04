Elecciones 2021: Keiko Fujimori pide a López Aliaga respetar a las mujeres

Estos últimos días de campaña son aprovechados al máximo por los candidatos que, al parecer, van olvidándose de mantener la distancia social.

Keiko Fujimori de Fuerza Popular, continuó con su campaña en Chimbote, acompañada de sus simpatizantes se refirió a las expresiones de su contrincante de Renovación Popular, Rafael López Aliaga en redes sociales en contra de la moderadora del debate, Mónica Delta.

"Me parece como lo he dicho una persona que no tiene control emocional, que tiene una actitud agresiva, violenta verbalmente, pero ya después de escuchar estas declaraciones y mentiras sobre una periodista me parece una actitud salva por parte del señor López Aliaga", indicó Fujimori.

Por otro lado, Alberto Beingolea del PPC, estuvo en el Rímac donde reiteró su posición sobre las propuestas de la izquierda. "Yo no quiero una Venezuela en el Perú", comentó el aspirante presidencial.

Mientras que, el candidato de Alianza para el Progreso, César Acuña, llegó a Tarapoto, donde ahondó en sus propuestas respecto a la seguridad ciudadana.

Pedro Castillo de Perú Libre estuvo en Huánuco, donde se refirió al debate del 30 de marzo en el que participó.

Continuando con su campañal política, Verónika Mendoza de Juntos por el Perú se reunió con empresarios de Gamarra, su discurso se basó en las importaciones chinas.