Capturan a sujeto que intentó matar a su expareja en VMT

Las autoridades capturaron a Luis Martín Seijas, quien dejó a varias personas en la calle, entre las que figura su expareja, tras intentar matarla prendiéndole fuego al interior del predio donde vivía, en Villa María del Triunfo (VMT).

“Estaba durmiendo y él llega con una galonera de gasolina y me lo hecha (...). Como me cae en el ojo yo me empiezo a lavar porque me estaba ardiendo (...). De ahí agarra, se da la vuelta, hecha en el colchón y lo prende”, narró la agraviada.

Asimismo, pidió la víctima de este intento de feminicidio pidió a las autoridades que este hombre pague ante la justicia por los daños ocasionados.