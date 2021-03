Álvaro Paz de la Barra asegura que Sofía Franco tiene enfermedades de drogadicción, alcoholismo y ludopatía

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, fue puesto en libertad la mañana de este viernes tras permanecer más de 24 horas detenido tras los hechos de violencia que protagonizó con su esposa, la expresentadora de televisión Sofía Franco.

Paz de la Barra aseguró que Sofía Franco problemas de “drogadicción alcoholismo y ludopatía” y que debido a ello es que él y su familia estarían evaluando pedir la tenencia de su menor hijo.

“Quiero ser muy sincero, como es que la vida es tan contradictoria. Habrán miles de casos como el mío donde hay un trato discriminatorio que se origina de la propia ley. Yo he sido el agraviado, a mi no me han enmarrocado”, dijo.

ACCIÓN DE LA POLICÍA

Paz de la Barra precisó que las marcas “que presenta la madre de mi hijo ha sido por dos cosas: porque ha sido enmarrocada dos veces, por resistencia a la autoridad y por ese video, donde se ve que ha habido un excesivo uso de la fuerza policial durante su intervención”.

“Yo espero que esto haya sido algo reflexivo para ella en ese sentido que sus enfermedades de drogadicción, alcoholismo y ludopatía, espero que sean superadas. Si bien es cierto, yo ya no estoy con ella, pero la voy a apoyar hasta las ultimas consecuencias. Aquí no hay ninguna pelea; ella está en investigación y yo estoy libre”, agregó.

Finalmente, reveló que no es la primera vez que ocurre un hecho similar entre ambos sino que han sido “varios episodios”, sin embargo, no quiso dar más detalles y “por la salud emocional de mi hijo prefiero reservarlo en la esfera familiar”.