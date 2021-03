Surco: asaltan a joven mientras paseaba tranquilamente a su mascota

Una mujer en el distrito de Surco fue atacada por dos delincuentes que bajaron de un auto de alta gama para robarle directamente, mientras la joven paseaba tranquilamente a su mascota.

Los hechos ocurrieron cerca de las 7:00 de la noche, la víctima relata que cada uno de los sujetos le apuntaba con un arma mientras les sustraían todas sus pertenencias.

"Me sacaron el celular, reloj, me arrancaron una cadena y unos aretes. Entregué todo porque me apuntaron con dos armas", afirmó la víctima.

Esta no sería la primera vez que se dan ese tipo de robos bajo la misma modalidad, según nos indican los vecinos.