Asaltan a mujer bajo la modalidad del raqueteo en Lince

Una mujer fue asaltada bajo la modalidad del raqueteo en el cruce de la avenida Trinidad Morán con el jirón Brigadier Pumacahua, en el distrito de Lince, cerca al límite con San Isidro.

“Yo venía caminando desde Wong de 2 de Mayo, salí a hacer unas compras. Vi que la moto pasó y me pareció raro porque eran dos personas, no estaban yendo tampoco tan rápido. Mi primer instinto para cerciorarme o no fue cruzar la vereda (...).Al momento que cruce hacia la otra vereda vi que llegaron al final de la calle, dieron media vuelta y me acorralaron contra la pared con una pistola”, narró la víctima.

Asimismo, indicó que ya procedió a colocar la denuncia correspondiente y que consiguió imágenes del asalto registrado por la cámara de seguridad de un edificio.