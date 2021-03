'Pongo el hombro': sigue registro de adultos mayores no asegurados para vacuna COVID-19

Continúa el registro de adultos mayores a partir de 80 años no asegurados en Essalud. El viceministro de Salud Pública, Percy Minaya, continúa explicando cómo funciona el aplicativo online 'Pongo el hombro'.

Tan solo ingresando a esta plataforma, colocando los datos solicitados y siguiendo las indicaciones, los adultos mayores que no pertenezcan al seguro social podrán tener información del lugar, fecha y hora donde serán vacunados.

Minaya indicó, no obstante, que esta no es la única forma en que se realizará el registro. Trabajadores de primera línea se encuentran listos para realizar este empadronamiento a quienes no puedan acceder a Internet.

De momento solo se está trabajando a nivel del distrito de San Juan Lurigancho, el más densamente poblado y más golpeado por la pandemia. En posteriores etapas se irán incorporando más jurisdicciones.