Hombre espera hace 18 días que el Hospital Rebagliati le devuelva balón de oxígeno

Edson Criales llevó a su padre a causa del coronavirus, el pasado 27 de febrero al hospital Edgardo Rebagliati para que sea atendido. Él denuncia que allí tuvo que enfrentarse como muchos familiares a la cruda realidad que se vive por el colapso del sistema sanitario, así que alquiló una camilla y un balón de oxígeno.

"No hay camas para nadie. Tuve que rogarle a la ambulancia para que me alquilaran la camilla y la dejen adentro, S/ 1.000 me la alquiló y adentro tuvimos que rogar para que se quede la camilla con mi papá. Estuve esperando a la doctora para que me digan qué medicamentos le suministraban a mi papá, no me dijo nada", denunció Criales.

Al día siguiente recibió una llamada en la que le informaron el deceso de su progenitor. Es por ello que, fue a recoger todas las cosas, pero, afirma que, el balón de oxígeno que entregó hasta el momento no se lo devuelven.

"Mi papá falleció y nosotros con toda la pena del mundo fuimos a hacer todos los trámites que hay que hacer, sin embargo, hasta el día de hoy que ya han pasado 18 días, no han sido capaces de entregarme el balón de oxígeno que hasta el día de hoy sigo pagando, porque ese balón fue por alquiler. Me cobran diariamente a mi, y aquí me dicen que no hay personal para que me entreguen el balón de oxígeno", aseguró para Panamericana Televisión.

El área de imagen de Essalud respondió que se trata de un caso aislado y que no pueden verificar cuál es el balón que le pertenece al señor Criales ya que no presentó boleta del alquiler o código de compra.