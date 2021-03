Hermano de periodista que participó en ensayo clínico denunciará a la UPCH

Participó de los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 por la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), sin embargo, meses después el periodista Omar Salazar Seminario contrajo la enfermedad y su situación actualmente es crítica, con un compromiso pulmonar del 50%. Pese a que avisó sobre su estado de salud a la casa de estudios, ellos no le brindaron ningún tipo de ayuda, afirmó los familiares.

Tras a la gravedad de su estado, Salazar aún no ha sido ubicado en una cama UCI en el Hospital Cayetano Heredia, ya que la unidad de cuidados intensivos se encuentra con su capacidad total de enfermos.

El director del nosocomio señaló que ellos no tienen ninguna relación con los estudios realizados en al universidad Cayetano Heredia, por lo que la responsabilidad no recaería en ellos. Sin embargo, su hermano ya esta preparado una acción legal contra la UPCH por no hacerse cargo del seguimiento del paciente.

Asimismo, no se sabe si el joven fue inoculado con el placebo o alguna dosis disponible del laboratorio chino. Su hermano Jean no pierde la esperanza y espera que prontamente sea derivado a una cama uci.