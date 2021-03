Denuncian bloqueadores del penal de Lurigancho impiden a menores acceder a clases virtuales

Los bloqueadores de celulares del penal de Lurigancho se han convertido en un problema para los hijos de los vecinos de la asociación Las Palmeras, en San Juan de Lurigancho (SJL), quienes no pueden acceder a las clases virtuales.

Sin embargo, no es el único problema que denunciaron y que preocupa a los residentes de la zona, pues afirman que no pueden reportar un robo o una emergencia debido a que no hay señal telefónica ni de internet.

En ese sentido, los vecinos hicieron un llamado a las autoridades del INPE (Instituto Nacional Penitenciario) y del MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones), a fin que les brinden una pronta solución.