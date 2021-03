Vecino golpeó a vigilante porque se demoró en abrirle la reja en Los Olivos

Un vecino desató toda su furia contra un vigilante de nacionalidad venezolana, luego que se demorara en abrirle la reja. El ataque se registró a la altura la sexta cuadra de la avenida Los Alisos, distrito de Los Olivos.

“Se quitó el casco, pensé que era para otra cosa y me da un cascazo en la parte del hombro y yo le digo que le pasa, ¿cuál es el problema? Yo no tengo ningún problema con él, pero como estaba en estado etílico no sé qué le pasó”, contó el agraviado.

Según los demás residentes de la zona, el atacante responde al nombre de William Cáceres Vides y su accionar no sería un caso aislado, pues señalan que es una persona violenta y constantemente ocasiona problemas.