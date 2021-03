Familiares de adulto mayor denuncian que no fue vacunado pese a que le fijaron una fecha

Los familiares de don Bernabé Manco Cilish (95) denunciaron que no fue vacunado contra la COVID-19 por parte del Seguro Social de Salud (EsSalud), pese a que le fijaron una fecha.

“Nunca vinieron el día lunes 8 de marzo. Con mi hermana estuvimos esperando y toda mi familia estuvimos esperando hasta el día siguiente martes. El martes llamamos por teléfono para que nos dieran alguna respuesta de lo que estaba pasando porque no venían y los señores del Cuida Salud me dijeron: ‘Señor, su padre sí figura en el registro pero nosotros no sabemos porque no han ido a vacunarlo’”, contó su hijo.

Asimismo, señaló que acudió hasta all mismo Seguro Social de Salud en búsqueda de una respuesta y afirma que le indicaron que cuando los llamaron rechazaron la vacunación, sin embargo, lo desmintió porque cuenta que contestó el teléfono y fue él quien dio su aprobación.