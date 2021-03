Víctima de robo denunció mal trato por parte de agentes de comisaría de San Genaro

Una mujer que se convirtió en víctima de robo, luego que unos delincuentes ingresaran a su bodega, en Chorrillos, para llevarse todo lo que encontraran, denunció que en la comisaría de San Genaro recibió un mal trato por parte de los agentes.

“Me pidieron una hoja para hacer el atestado. Ellos deberían tener su material y me han tratado déspotas, me tuvieron de un lado a otro como si no les interesara el problema. Quieren que yo recolecte las evidencias, el trabajo es de ellos y lo estoy haciendo”, señaló la agraviada.

Ante esta denuncia, un equipo de Panamericana TV acudió hasta la delegación policial mencionada en búsqueda de una respuesta, sin embargo, no se logró ubicar al comisario a cargo.