Puente Piedra: padres de familia denuncian presunta estafa por parte de colegio

Un grupo de padres de familia, en el distrito de Puente Piedra, denunciaron sentirse estafados por el colegio Cristo Redentor, tras haber matriculado a sus menores hijos para el presente año escolar, pues afirman que de un momento a otro les cambiaron a otra escuela que está ubicada en Comas.

“Eso es nuestra indignación porque nosotros en la boleta nos dice Institución Educativa Cristo Redentor. Nosotros hemos cancelado la matrícula en ese colegio y ahora nos dice que por el problema legal nos tienen que pasar a otro colegio, ya que este colegio no va a poder reabrir”, dijo la mamá de uno de los alumnos matriculados.

Sin embargo, no es la única irregularidad, pues también señalan que sus menores hijos no figuran en el sistema educativo del año 2020, es decir, como si no hubieran estudiado.