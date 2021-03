Villa Panamericana: director del Centro de Aislamiento venció la COVID-19 por segunda vez

Una nueva oportunidad de vida es la que recibió Carlos Olivera, subgerente de Padomi de EsSalud y director del Centro de Atención y Aislamiento Temporal para pacientes COVID-19, ubicado en la Villa Panamericana, tras vencer por segunda vez a la enfermedad.

Aunque la primera vez que se contagió presentó síntomas leves, para esta otra ocasión tuvo que ser hospitalizado y conectado a un ventilador.

“Optan por ponerme una cánula de alto flujo. Tolero la cánula pero los indicadores continuaban descendiendo, el día lunes ya siento que me falta un poco de aire y es cuando el médico me indica que no he respondido a la cánula, no mejoro y que me van a conectar a un ventilador”, narró.