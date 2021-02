Vecinos exhortan a bodeguero pintar su tienda de un color diferente para no alterar el ornato

Por su parte, el dueño de la tienda, señaló que no fue un simple pedido, pues detalló que en la carta que le enviaron le indicaron que los colores eran "propios de otro barrio".

Por medio de un mensaje de WhatsApp los vecinos del cruce de los jirones Arequipa con Madre de Dios, en La Molina, exhortaron a un bodeguero pintar de un color diferente su tienda, a fin de no alterar el ornato de la zona.

“Me envían una carta por WhatsApp, alegando que la Junta Vecinal, porque los colores no sintonizan con este distrito, porque era propio de otro barrio, eso me molestó. No es justo, esto es discriminación con todas sus letras”, contó el dueño de la bodega.

El documento enviado está a nombre de la asociación de propietarios de la zona y fue firmado por la presidenta, Jeanette Maraví de Montes, quien ofreció las disculpas del caso a quienes se hayan sentido afectados por este pedido.