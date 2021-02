Los Olivos: delincuentes secuestran a conductor para llevarse su camioneta

En el distrito de Los Olivos, dos sujetos cogotearon y secuestraron a un microempresario para llevarse su herramienta de trabajo.

El dueño de la camioneta, José Díaz Guerrero, además de ser secuestrado por los malhechores, estos lo llevaron hasta la urbanización La Alborada en el distrito de Puente Piedra y le dijeron que la camioneta iba a ser abandonada a los pocos días.

Sin embargo, han pasado 17 días y su vehículo no aparece, por lo que, el señor se encuentra preocupado, ya que aún no termina de pagar la camioneta que ahora no puede utilizar.