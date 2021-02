Cercado de Lima: mueblería sufre estafa por un valor que supera los S/ 3 mil

Una mueblería, ubicada en el Cercado de Lima, sufrió una estafa por un valor de 3,450 soles, tras el pago de una pareja con tarjeta de débito por tres juegos de cama y tres colchones.

“A mí me llama Izipay y me dice que la transacción está rechazada por el cliente y entonces yo me asusté”, contó la dueña del establecimiento.

La agraviada también contó que la estafa se concretó el pasado 9 de enero y que si bien realizó las diligencias correspondientes para hallar solución, afirma que hasta la fecha no recibe ninguna respuesta.