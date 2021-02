San Luis: motociclista casi muere atropellado por bus luego que camioneta le cerrara el paso

La maniobra del conductor de una camioneta en la cuadra 37 de la avenida Canadá, en San Luis, casi ocasiona una tragedia, pues terminó cerrándole el paso a un motociclista, provocando que pierda el control y que casi muriera atropellado por un bus de transporte público, según narró el agraviado.

“Me cierra el paso y golpea la llanta delantera y hace que pierda el control y la moto se vaya al lado derecho. Justo había un bus y aplastó la moto y por suerte yo suelto el timón y me tiro al lado izquierdo, que es para la pista. Gracias a Dios no vinieron atrás otros vehículos. Si él miraba un segundo su espejo obviamente que me veía a su costado y no hacía esa maniobra, pero él aceleró sin mirar y pasó nada más”, contó la víctima identificada como Alexander Sayán.

Tras el accidente, este padre de familia quien se desempeña como courier quedó con fractura de clavícula, contusiones de rodillas, esguince, traumatismos, torcedura de tobillo y sin la posibilidad de trabajar.