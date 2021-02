Procuraduría pide detención preliminar para Málaga y otros implicados en vacunación irregular

Tras la petición de la Procuraduría, sobre detención preliminar para Germán Málaga y otros implicados por la vacunación irregular en el país, la abogada Penalista, Romy Chang, señaló que no le pertenece a la institución hacer dicha solicitud.

"En realidad no, porque la detención preliminar es una figura que la Fiscalía puede solicitar al Poder Judicial en el marco de una estrategia en un caso, cuando existe la necesidad de hacer un pedido inmediato, rápido, que no sea debatido en una audiencia (...) Entonces, en que la Procuraduría da esta solicitud, no tiene mucho sentido", dijo Chang

Además, comentó que al Doctor Málaga se le podría imputar por delito de corrupción o delito peculado.