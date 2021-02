Voluntaria de vacuna Sinopharm denuncia no le han dado constancia de recibir dosis

La cirujano dentista que formó parte del grupo de 12 mil voluntario que participó del ensayo clínico de la vacuna Sinopharm, denuncia que no le dieron constancia de que recibió dichas dosis, por lo que le trajo duda si es que fue inoculada con placebo o dicha dosis.

Su duda fue resuelta hace pocos días, cuando recibió la llamada de una integrante del equipo de investigación, de San Marcos, y le comunicaron que ella había recibido la vacuna china.

Tras la noticia, Vanesa pidió un certificado que constate que, había sido vacunada para que ya no se le asigne una nueva dosis como parte del proceso de inmunización al personas del sector salud. Sin embargo, no fue así, la especialista intentó comunicarse con los responsables de este proceso, pero no ha obtenido respuesta.