Madre e hijo con autismo viven en parque tras ser desalojados en SMP

Una mujer de 66 años identificada como Alicia Romero y su hijo de 34 años que padece autismo viven desde hace tres días y dos noches en un parque de San Martín de Porres (SM​P), luego de ser desalojados del cuarto donde vivían.

“La señora (que me alquilaba) no ha querido esperar y me dijo: ‘Mira, si te encuentro mañana traigo a un policía y te caso de acá’. Y por eso dije guau, agarré mis cositas, mis tablas de cama y las traje para acá y al sereno le dije estoy en un momento difícil ahorita”, contó esta madre de familia.

Aunque posteriormente con la ayuda de las móviles de la Municipalidad de Lima logró reubicar sus pertenencias en la vivienda de una amiga, seguirá buscando junto a su segunda hija una morada digna y estable para que puedan vivir los tres.