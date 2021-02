VES: familiares de trabajador de grifo asesinado piden justicia

En Villa El Salvador (VES), los familiares de Paul Tejada, un joven trabajador de grifo que murió baleado por unos delincuentes para quitarle el canguro que tenía con 200 soles, exigen justicia.

“Que se esclarezca bien y para mí ese grifo ya no debe existir porque no tiene seguridad, no tiene nada. Los han tenido tirado a mi sobrino 40 minutos, nadie lo auxilio, no había administrador, no había nada. Ayer llegaron dos camionetas al hospital, escoltado al dueño del grifo y a nosotros no nos dejaron entrar”, dijo el tío de la víctima.

Asimismo contó que este muchacho de 24 años estudiaba ingeniería y que él costeaba sus estudios con el sueldo que recibía por este trabajo.