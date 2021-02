Piden al MTC no detener las revisiones técnicas: habrán 80 mil vehículos en mal estado en un mes

Un representante de la Planta de Revisiones Técnicas del Perú se manifestó en contra de la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de prorrogar los plazos para pasar por revisión técnica. Explicó que con esta decisión cerca de 4 mil vehículos diariamente se quedarán sin revisión técnica, solo Lima y Callao, lo que originará un peligro latente en las calles.

“Esto es un despropósito”, dijo el representante, pues con esta prórroga no se puede corregir frenos, dirección o luces, lo cual es una contradicción, sobretodo cuando hay todo tipo de vehículos circulando, ya sean privados o públicos.

Más adelante manifestó que los protocolos que se realizan en la planta no provocan un contacto directo con el cliente, por lo que no hay un peligro de contagio. Añadió que los accidentes de tránsito en el 2019, entre Lima y Callao, han muerto 1500 personas, son casi 4 muertos diarios por este tipo de accidentes, por lo que pidió al ministro reflexionar sobre este particular.