San Luis: sujeto escupe a trabajadora de carnicería

Un iracundo sujeto escupió a la trabajadora de una carnicería, ubicada en la cuadra 14 de la avenida Nicolás Ayllón, en San Luis, luego que le impidiera seguir al interior del establecimiento por la falta de mascarilla.

“Este sujeto ingresó sin mascarilla (...). Yo me acerco hacia donde está usted y le digo que por favor ya no ingrese más, salga y lo voy a atender. Él se me acerca con palabras fuertes, me insultó y me escupió”, narró la agraviada.

Sin embargo, no contento con ello, la víctima contó que este hombre la quiso agredir físicamente, pero no lo concretó porque fugó al percatarse de la llegada de agentes policiales.