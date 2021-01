Cerca de 30 mil restaurantes más cerrarían tras nuevas disposiciones sanitarias

La Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) señala que cerca de 30 mil restaurantes más cerrarían sus puertas con las nuevas disposiciones sanitarias.

“Han cerrado 70 mil y me están diciendo que va para los 100 mil restaurantes, no permitamos que sigan cerrando, no podemos permitirlo (...). Va a seguir aumentando la informalidad y no es la idea”, detalló Blanca Chávez, presidenta de Ahora Perú.

En ese sentido, durante una rápida visita a pequeños restaurantes, varios de sus propietarios se mostraron preocupados por las nuevas disposiciones en el marco de la cuarentena, pues su economía y sus negocios se verán afectados.