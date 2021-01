Villa El Salvador: delincuentes fingen ser clientes y roban en pollería

Como si fueran clientes, tres delincuentes armados y organizados ingresaron a una concurrida pollería ubicada en el cruce de las avenidas Velasco Alvarado con Micaela Bastidas, en el distrito de Villa El Salvador.

Los asaltantes, una vez dentro del local, sacaron sus armas y no dudaron en apuntar a los trabajadores para reducirlos y quitarles no solo el dinero si no, hasta las zapatillas. Tres trabajadores del local quedaron heridos debido a que los ladrones los golpearon.

En su intento de huir, los delincuentes fueron perseguidos por la policía logrando capturar a dos de los tres hombres quienes pertenecerían a la banda delincuencial "Los Temerarios de Villa".