Lince: vecinos denuncian y están preocupados por incremento de hechos delictivos

Los vecinos del distrito de Lince afirman percibir un incremento de la inseguridad ciudadana tras la llegada de la pandemia y dicha situación los mantiene bajo constante preocupación.

Uno de estos casos ocurrió en la primera cuadra de la avenida Pardo de Zela, donde un sujeto forzó una reja para ingresar a un predio, sin embargo, no logró su cometido porque serenazgo lo intervino. A pesar de ello, un vecino, señaló que no recibió sanción debido a que no logró robar nada.

Por su parte, un representante de los serenos de Lince, informó que la pandemia ha modificado el horario de robos, pues los mismos ocurren desde las 4 de la mañana, según el registro de alertas que tienen de los vecinos.