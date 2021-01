Un malhechor identificado como Alan Steve Rojas Depaz (19) comenzó a llorar dentro del patrullero en el que era trasladado a la comisaría tras robar un celular, luego de acordarse de su madre.

El hecho delictivo ocurrió en el distrito de Surco. “Subo en el carro y ese ladrón subió y me golpeó, me tiró puñetes en el brazo, me arrancó el celular y bajó”, contó la víctima.

Finalmente el joven delincuente fue llevado a la delegación policial para las acciones correspondientes.