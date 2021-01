El Agustino: mujer fue arrastrada por delincuentes en mototaxi

Una joven madre de familia identificada como Yamiliet Maldonado (24) terminó siendo arrastrada por unos delincuentes que se desplazaban a bordo de una mototaxi, en el jirón Chaviña, distrito de El Agustino.

“El chico bajó, me jaló y me agarró de acá y me quitó la cartera y corrió, yo me agarré de la moto y me arrastró hasta la otra esquina. Siento mucha cólera, uno trabaja con tanto esfuerzo. Yo madrugo a las seis de la mañana para que se lleven fácilmente esa plata y mi celular, es algo muy doloroso para mí”, narró la agraviada.

Tras el robo de los 1000 soles y su teléfono móvil, esta madre de familia acabó con heridas en las piernas, brazos y espalda.