Fiscalía abrió investigación preliminar contra Jaime Cillóniz por intento de secuestro

El Ministerio Público decidió abrir una investigación preliminar contra el expresentador de programas, Jaime Cilloniz, luego que la actriz Danna Ben Haim lo denunciara por intento de secuestro.

La fiscal Janet Luz Bernal Loayza, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Miraflores, será la encargada de realizar las indagaciones.

Como se sabe, fue la misma víctima quien logró grabar cuando el sujeto le impedía la salida del ascensor, luego de llegar por error a su departamento. Fueron sus desesperados gritos los que alertaron a los vecinos, quienes afortunadamente llegaron para auxiliarla.

JAIME CILLONIZ RESPONDE:

Luego de ser acusado de retener en contra de su voluntad a la actriz Danna Ben, Cilloniz minimizó el hecho y negó los cargos ante los medios de comunicación. ¿Qué no la dejaba salir? Por Dios, la mujer estaba metida en el ascensor al fondo con una bolsa, que le dije ¿qué hace usted, repartiendo cosas? No me pidió (que cerrara la puerta) y si me pidió no me di cuenta”, señaló.