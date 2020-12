Feriado por Navidad: estas son las vías de Lima Metropolitana que serán cerradas el jueves 24

La Policía Nacional (PNP) informó a través de sus redes sociales que algunas vías en Lima Metropolitana permanecerán cerradas este jueves 24 de diciembre, fecha decretada por el Gobierno como un día no laborable compensable.

En Twitter, señaló que esta restricción regirá desde las 6 a.m. y comprende la vía expresa del Paseo de la República, el circuito de playas de la Costa Verde, la vía expresa Grau, el cerro Centinela (La Molina-Surco) y la vía expresa Javier Prado.

La circulación del transporte privado está restringida el 24, 25, 31 y 1 de enero, a fin de mitigar los contagios por covid-19. Además, se dispuso adelantar el inicio de toque de queda en algunas regiones, entre ellas Lima, de 11 p.m. a 4 a.m.