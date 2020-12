VES: joven se enfrenta a delincuente y salva de morir luego que este disparara

Asimismo, la agraviada narró que este malhechor le golpeó tan fuerte en el vientre que no podía respirar.

Una joven estudiante de 23 años se salvó de morir tras enfrentarse a un hampón que quiso robarle sus pertenencias. Este hecho ocurrió en el sector tres del Grupo 20, en Villa El Salvador (VES).

“Me metió un puñete en el estómago y me quedé sin aire, no podía respirar y levante la mascarilla (del delincuente) para verle la cara y creo que por eso se molestó y disparó de frente. Yo tuve que hacer mi mano así con fuerza, yo tenía su mano aquí y lo tenía de frente y pasó por mi oreja. Él no dispara por asustar, disparó para matar”, narró la agraviada.

Ante los actos delictivos en esta zona del distrito, los vecinos se han organizado colocando cámaras de seguridad y una sirena para tratar de disminuir los robos.