Santa Anita: joven casi muere tras ser atacado violentamente por delincuentes

Un joven casi muere tras ser atacado violentamente por unos delincuentes armados para robarles su celular y billetera. Este nuevo hecho delictivo ocurrió en inmediaciones de un parque, ubicado en la Cooperativa Viña San Francisco, en el distrito de Santa Anita.

“Se acercaron tres chicos y claro, me rompieron la cabeza y me dejaron en el suelo, estaban tratando de quitarme el celular. Yo me resistí. Me golpearon con el arma”, narró la víctima.

Ante esta situación, vecinos de la zona hicieron escándalo para ahuyentar a los hampones, pues no podían intervenir por el temor que hicieran uso de sus armas de fuego, contó el agraviado. Finalmente los malhechores fugaron sin quitarle sus pertenencias.