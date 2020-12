Según testigos el auto tico transitaba a excesiva velocidad por lo que no vio al otro auto y no pudo frenar a tiempo.

En el cruce de las calles Montero Rosas y Enrique Villar en Santa Beatriz, dos autos quedaron destrozados tras haber impactado violentamente. Por suerte, no se registraron víctimas mortales.

Según testigos el auto tico transitaba a excesiva velocidad por lo que no vio al otro auto y no pudo frenar a tiempo. Además, los vecinos señalaron que esta no sería la primera vez que ocurren hechos como estos, pues aseguran que los accidentes se dan de forma constante.