SMP: peligrosos delincuentes roban 4 mil soles a una anciana de su vivienda

Victoria Ramos es una anciana 82 años llena de dolor por la reciente perdida de su esposo, denunció que se sumó a la cifra de víctimas de la delincuencia en nuestro país. Los hampones no respetaron su dolor ni edad, para ellos nada fue impedimento para robar hasta en dos oportunidades sus ahorros.

La última vez ocurrió el pasado 9 de octubre, los avezados delincuentes se llevaron S/ 4 000 soles de su casa ubicada en la Urbanización Los Jardines en el distrito de San Martín de Porres.

Las imágenes de sus fechorías quedaron registradas en las cámaras de seguridad de la zona. El registro evidencia cómo actuaron los ladrones, quienes llegaron en un auto plateado, dan varias vueltas marcando la casa de Doña Victoria.

Tras intuir que los dueños de casa no estaban, una mujer se baja y llega hasta la puerta para verificar que no haya nadie más en el domicilio y así forcejear la cerradura. Minutos después, el auto regresa, el conductor se baja y antes de actuar, cambia la placa para no ser reconocidos. Luego se acercan a la casa y descienden los demás asaltantes.

NO SERÍA LA PRIMERA VEZ

lamentablemente, en una anterior oportunidad, la anciana de 82 años perdió mucho más dinero: S/ 30 000. Aquella vez, los delincuentes se hicieron pasar como trabajadores de Sedapal, sus familiares y sus inquilinos están preocupados. Ellos llamaron a la policía y al Serenazgo de San Martín de Porres en ambas oportunidades, pero hasta ahora no han capturado a los culpables.

Estos delincuentes solo se tomaron cerca de 20 minutos para sacar todo, además de dinero, se llevaron cajas de jabón, detergente y hasta paquetes de papel higiénico. Por ello pidieron una intervención policial inmediata en la Urbanización Los Jardines donde, afirman, la delincuencia viene ganándole la batalla a las autoridades.