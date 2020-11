San Borja: hombre es extorsionado tras robo de su furgoneta

El señor Jose Carlos Villa se convirtió en una víctima más de la delincuencia tras sufrir el robo de su furgoneta de placa M3I890 en San Borja.

Asimismo, reveló que viene siendo extorsionado por estos hampones. “Me han llamado, me han dicho que vaya hasta Plaza Norte, hacia la parte alta de Independencia, pero al ver que no me daban garantías de que tenga mi vehículo he optado por salir de una forma segura del distrito y retornar a mi casa”, dijo.

El agraviado también señaló que denunció el caso ante la comisaría de San Borja, sin embargo, al consultar sobre cómo estaban avanzando las investigaciones le señalaron que todavía no lo habían remitido a la Diprove.