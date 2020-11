Carabayllo: arrastran a estilista para robarle sus pertenencias

La señora Basilia Arratea, quien es estilista de profesión, se convirtió en una víctima más de la inseguridad ciudadana tras ser interceptada por un delincuente que bajó de un vehículo cuando se desplazaba de su trabajo a su vivienda. El hecho ocurrió en Carabayllo.

“Retrocedieron y de atrás bajó un hombre alto y me arrancó mi cartera, tenía 600 soles, mi celular, mis anotaciones, mis lentes, mis llaves, todo. Entonces no les ha interesado y me han arrastrado por el piso. Ya luego tuve que soltarlo porque de repente me iban a matar, hacer algo”, narró la agraviada.

Asimismo, la víctima señaló que ha quedado adolorida de ambas rodillas tras la fuerte caída que sufrió al ser arrastrada por el hampón.