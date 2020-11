Habla policía fotografiado abrazando a dos manifestantes durante marcha

El brigadier de la PNP Carlos Flores, suboficial de la Unidad Especial El Potao, es el protagonista de la instantánea en el que se ve a él abrazando a dos jóvenes manifestantes durante la gran marcha del 14 de noviembre.

Flores nos contó que la imagen, que llamó la atención en el país y el resto del mundo, fue fotografiada cuando cruzaba la avenida Abancay con dirección a la Plaza San Martín. Fue en ese momento, en el que uno de los jóvenes se acerca a él y le dice "papá", agregó.

"Al decir esa palabra ("papá") me puso emotivo. Sentí ese calor de un hijo y del padre, que en ese momento es policía, para abrazar a esos muchachos y darles la tranquilidad", señaló.

Flores le pidió a los jóvenes, que protagonizaron junto a él este momento, que le den una oportunidad de conocerlos.

"Ellos saben quién son los que se me han acercado (...) me encantaría tener una reunión con ellos para que digan que fue real y no creado", finalizó.